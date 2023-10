Chris Evans: 'Mi sto godendo la vita con mia moglie Alba Baptista'

L'uomo più sexy del 2022 Chris Evans si è sposato: ormai è ufficiale, l'ha confermato l'attore stesso proprio recentemente. E non solo: si sta godendo la vita con sua moglie Alba Baptista.

"Mi sono sposato. È stato davvero, davvero fantastico", ha rivelato sul palco del New York Comic Con proprio recentemente il nostro Capitan America. I due inoltre non avrebbero scelto una semplice cerimonia...ma due: "Ne abbiamo fatta una sulla East Coast. Una in Portogallo".

La ragione dietro a questa scelta è che: "Mia moglie è portoghese", ha aggiunto l'attore. Se è stato stressante pianificare due cerimonie? Evans non lo nega: lo è stato. "Per quelli di voi che sono sposati, ci vuole un sacco di tempo per farlo". Ma tanto avrebbero "superato questa fase, ci siamo goduti la vita, preparandoci per l'autunno. È il periodo migliore dell'anno. Ora ci stiamo solo rilassando, godendo della vita e riflettendo".

Quali sono i prossimi piani di Evans? Tornerà mai nei panni di Capitan America? Alla prima domanda vi rispondiamo dicendovi che l'attore ha parlato di un ritorno a Broadway probabile, ma al quale serve "un giusto progetto". Riguardo alla seconda domanda, le possibilità ci sono, ma anche qui servirà il progetto giusto.

Siete contenti di apprendere questa notizia? Sapevate che i due fossero una coppia? Lasciateci un commento per farcelo sapere!