Chris Evans su #MeToo: "Bisogna sapere quando stare zitti e ascoltare"

A margine della promozione di, il volto di Captain America,, ha detto la sua sui movimenti contro le molestie sessuali quali Time’s Up e #MeToo.

In un articolo apparso sul New York Times, l’attore – che ha parlato anche del suo debutto teatrale a Broadway in Lobby Hero – ha anche conversato sul suo futuro lontano dalla Marvel e sul come essere un buon alleato per le donne nella loro lotta grazie al movimento #MeToo: “Ascoltare di più e parlare di meno. Solo perché le tue intenzioni sono buone, non significa che è il tuo tempo di avere voce in capitolo”.

Nell’articolo del New York Times, scritto da Reggie Ugwu, c’è spazio anche per il ruolo di Evans nella commedia teatrale Lobby Hero, scritta da Kenneth Lonergan, Premio Oscar per Manchester by the Sea. Il ruolo avrebbe “inaspettatamente coinvolto l’attore nella questione dell’uguaglianza di genere e sulla distribuzione del potere e di come questi problemi affliggano l’industria dello spettacolo”.

Per leggere il profilo completo, vi rimandiamo al sito del New York Times. Evans, lo ricordiamo, ha ufficialmente annunciato il suo addio a Captain America dopo l’uscita di Avengers 4.

