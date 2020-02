Chris Evans ha mangiato una valanga di biscotti per girare Knives Out

Dopo gli epici eventi di Avengers: Endgame e prima del ruolo da villain nel remake de La Piccola Bottega degli Orrori annunciato di recente, Chris Evans è apparso nel brillante Knives Out di Rian Johnson, il quale ha raccontato un esilarante retroscena sul dietro le quinte del film.

Nel commentary inserito all'interno dell'edizione home video del film, il regista ha infatti raccontato che durante le riprese Evans ha dovuto mangiare una valanga di biscotti al burro che, a quanto pare, non sono proprio il massimo della leggerezza.

"Quei biscotti sono deliziosi. Quelli che vedete sono i biscotti belgi che tutti hanno apprezzato quando abbiamo proiettato il film al Gent Film Festival. Sono molto burrosi e li ho scelti perché sono molto belli da vedere" spiega Johnson nella traccia audio che accompagna Knives Out. "Povero Chris Evans però. Quando vedete un attore che mangia in un film, provate pietà per lui per ha dovuto mangiare quel cibo per tutto il giorno. Dopo che hai mangiato due di questi biscotti senti come se la tua gola fosse ricoperta di burro. Chris li ha ingurgitati per tutto il giorno. Perciò mi dispiace molto per lui."

La scena in questione, in cui vediamo Hugh Ransom mentre si gode la movimentata riunione di famiglia alle prese con la morte del patriarca, ha dato vita al divertente meme "We gotta do this more often" circolato in rete dall'uscita del film (lo potete trovare qui sotto).