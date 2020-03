Dopo Chris Evans, anche Josh Gad elogia la reazione degli italiani alla quarantena

Oltre ad aver attirato l'attenzione diattenzione di Chris "Captain America" Evans, il flashmob musicale organizzato dagli italiani per rispondere alla quarantena forzata dall'emergenza Coronavirus ha ricevuto anche i complimenti di Josh Gad.

Condividendo su Twitter il video dei palazzi di Agrigento che ha fatto il giro del web nelle ultime ore, il quale mostra i cittadini siciliani mentre intonano con entusiasmo "Ciuri, Ciuri", l'attore ha infatti scritto: "È per questo che adoro l'Italia e gli italiani. Aiuta il fatto di averne sposata una."

Con l'emergenza sanitaria che ha raggiunto anche gli Stati Uniti, dove nelle scorse ore sono state messe in atto le prime misure di sicurezza anche per le sale cinematografiche, Gad ha deciso di mettere a disposizione la propria voce per una sessione di lettura dedicata a tutti i bambini in quarantena a causa del Coronavirus.

"Sto pensando di organizzare una serata di lettura per tutti voi che avete bambini, o per chi è solo strano e vuole sentire un uomo adulto che legge mentre è chiuso in casa. Che ne dite?" ha chiesto l'attore sul proprio profilo, dove poi è andato in live per leggere "Olive goes to Venice" (potete trovare il video in calce alla notizia).

A proposito dell'emergenza Coronavirus, studi come Disney, Universal e Paramount nelle scorse ore hanno interrotto le riprese dei loro titoli in lavorazione: da Shang-Chi a Jurassic World: Dominion.