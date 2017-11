Chris Evans e Jenny Slate stanno di nuovo insieme!

Ufficiale!stanno nuovamente insieme. La Slate è un'attrice anche lei, conosciuta per il lavoro in shows comici. La coppia è stata spesso malignamente criticata per via della - a detta degli haters - poca avvenenza di lei.

Evans e la Slate sono usciti insieme per un anno prima di lasciarsi, all'inizio del 2017. Nonostante non sia durata tantissimo, la relazione tra i due aveva un certo numero di fan, che sono rimasti malissimo quando poi i due si sono lasciati. Li chiamavano Crate o Jis, pensate un po'...

People ha riportato la notizia che i due sono stati avvistati insieme a Tribeca, NYC, mentre lei aiutava lui nella ricerca di un nuovo appartamento. Un testimone che li ha visti ha affermato che la ex coppia sembrava "molto intima e di nuovo insieme".

Al momento Chris Evans è in piena promozione di Avengers: Infinity War, il cinefumetto Marvel Studios che arriverà a maggio 2018 e del quale, finalmente abbiamo potuto vedere il fantastico trailer.

La sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."