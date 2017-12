Chris Evans ha invitato un ragazzo bullizzato alla première di Avengers: Infinity War

si è comportato da vero supereroe, proprio come farebbe la sua controparte cinefumettistica,: un ragazzo preso di mira dai bulli si è sfogato, il suo video è diventato virale sui social, e l'attore ha deciso di invitarlo alla premiere 2018 di Avengers: Infinity War . Ecco com'è andata.

Keaton Jones, un ragazzino del Tennessee, ha parlato con la mamma di quello che doveva essere l'ennesimo episodio di bullismo a cui veniva sottoposto; la madre l'ha ripreso in video - in lacrime - mentre lui pronunciava queste parole:

"Perché prendono in giro? Qual è il senso? Le persone diverse non hanno bisogno di essere criticate per via della loro diversità, non è colpa loro. Ma se vi prendono in giro, non fate che la cosa vi turbi. Siate forti, credo. E' dura. Ma forse un giorno andrà meglio" ha concluso il ragazzino in tono di domanda verso la madre.

Il video è diventato virale in poco tempo e chiunque lo guardi non può che essere d'accordo con questo coraggioso bambino in grande stato di sofferenza emotiva. Bullizzare, e di certo non vale la pena ricordarlo, può portare il bullizzato allo sviluppo di un erronea visione di sé che, nel tempo, può compromettere ogni aspetto della vita sociale adulta; non tutti infatti, riescono a lasciar correre ed è un discorso variegato e dalle mille sfaccettature, importantissimo al giorno d'oggi, periodo storico in cui i casi di persone vessate sembrano all'ordine del giorno (non solo in USA).

Colpito dal messaggio di Keaton, Chris Evans ha voluto usare il suo account social ufficiale per dire al sua, confortare il ragazzo e fargli una bella sorpresa che, siamo certi, gli tirerà (almeno un po'), su il morale. Ecco cosa ha postato il nostro Captain America:

"@ChrisEvans Sii forte, Keaton. Non fare che loro ti facciano diventare una persona fredda. Ti assicuro che le cose andranno meglio. E mentre questi bulletti della tua scuola inizieranno a pensare un attimo a quale dovrà essere il loro posto in questo mondo, a che tipo di persone dovranno diventare, tu che ne dici di venire con la mamma a vedere la premiere di Avengers: Infinity War il prossimo anno?"

Un gesto significativo da parte di Evans, molto importante e dall'alto impatto sociale, speriamo. Dopo di lui, altre celebrità si sono unite al coro di chi condanna il bullismo e tanti si sono fatti avanti per incoraggiare il piccolo Keaton, come Mark Ruffalo, Mark Hamill e Millie Bobbie Brown, tra gli altri.

Forza Keaton!