Chris Evans incoraggia i fan del MCU a vedere la nuova edizione di Avengers: Endgame

Come sappiamo questo week-end Avengers: Endgame tornerà in tutto il mondo con una riedizione denominata Bring Back Event e Chris Evans, star del Marvel Cinematic Universe, ha supportato l'iniziativa tramite Twitter.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'attore ha ricondiviso il post originale dei Marvel Studios che recita:

"Guardate di nuovo Avengers: Endgame prima che lasci le sale. I fan potranno ricevere questo poster esclusivo (nelle sale che aderiscono all'iniziativa) e vedere un messaggio introduttivo di Anthony Russo, una scena inedita non completa e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home."

Nello specifico, la versione Bring Back Event di Avengers: Endgame includerà sette minuti aggiuntivi, tra i quali ci saranno una scena eliminata con protagonista l'Hulk di Mark Ruffalo, un sentito tributo a Stan Lee - scomparso lo scorso novembre e già protagonista di un affettuoso tributo in Captain Marvel - e infine una scena in anteprima esclusiva per Spider-Man: Far From Home, che sarà inserita nei titoli di coda.

A questo proposito, alcuni analisti sostengono che i Marvel Studios vogliano prendere i fatidici due piccioni con la fatidica singola fava, dato che mentre cercherà di superare il record di Avatar, la compagnia di Kevin Feige darà un ultimo slancio alla campagna marketing di Far From Home, le cui prime recensioni superentusiastiche (c'è chi lo ha definito il miglior film di Spider-Man mai fatto, superiore perfino a Spider-Man 2 di Raimi) sono accompagnate in questi giorni da proiezioni al box office da capogiro.