Chris Evans ha implorato Rian Johnson per avere una parte in Cena con delitto - Knives Out

Secondo quanto possiamo vedere nei contenuti esclusivi dell'edizione home video di Cena con delitto - Knives Out, Chris Evans avrebbe fatto di tutto, perfino supplicare il regista Rian Johnson, per ottenere un ruolo nella pellicola, che poi si sarebbe rivelata campione d'incassi.

In un estratto dai contenuti speciali del film, infatti, è proprio Evans a rivelare che in pratica ha implorato Johnson per un ruolo nella pellicola, che poi si sarebbe rivelato essere quello di Hugh Ransom Drysdale, il viziatissimo nipote dello scrittore morto all'inizio della storia. "Non credo di avergli dato nemmeno il tempo di parlare", ha spiegato Evans. "Penso lo stessi solo inebriando di parole, su quello che avrei voluto fare con il ruolo e quello che pensavo potessi portare personalmente al personaggio, e l'ho pregato di assegnarmi la parte. In pratica, ero io che lo imploravo per tutto il tempo".

Già in precedenza, sempre dagli extra dell'edizione home video di Cena con delitto, Evans aveva rivelato di aver mangiato una grande quantità di biscotti al burro sul set: "Quei biscotti sono deliziosi. Quelli che vedete sono i biscotti belgi che tutti hanno apprezzato quando abbiamo proiettato il film al Gent Film Festival. Sono molto burrosi e li ho scelti perché sono molto belli da vedere" spiega Johnson nella traccia audio che accompagna Knives Out. "Povero Chris Evans però. Quando vedete un attore che mangia in un film, provate pietà per lui per ha dovuto mangiare quel cibo per tutto il giorno. Dopo che hai mangiato due di questi biscotti senti come se la tua gola fosse ricoperta di burro. Chris li ha ingurgitati per tutto il giorno. Perciò mi dispiace molto per lui".

Come sappiamo, Rian Johnson ha confermato ufficialmente la produzione di un sequel della pellicola in cui farà ritorno Daniel Craig ancora nei panni di Benoit Blanc e che ai avvarrà di un intero nuovo cast, niente ritorno quindi per Evans o gli altri nomi della famiglia protagonista dell'originale. Proprio Johnson ha recentemente dichiarato che l'arrivo di Craig nel primo film è stato possibile solo grazie al rinvio della produzione dell'ultimo film di James Bond, No Time to Die.

Su queste pagine vi lasciamo alla recensione di Cena con delitto - Knives Out, uscito nelle sale lo scorso dicembre e in uscita in home video (per l'Italia) il 19 marzo prossimo.