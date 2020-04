Chris Evans, i genitori volevano un altro nome per l'attore di Captain America

Quante volte avete pensato a come vi sareste trovati con un altro nome? È una domanda che in molti ci siamo posti nella vita, esattamente come Chris Evans: l'attore di Captain America, infatti, ha svelato che l'idea dei suoi genitori era quella di chiamarlo in tutt'altro modo.

Evans avrebbe infatti dovuto ereditare il nome del padre, Robert: "Mi sarei dovuto chiamare G. Robert Evans IV. Sarei stato Bobby. Ma mia madre era innamorata del nome Chris, e alla fine mio padre gliel'ha data vinta" ha raccontato qualche tempo fa l'attore a Esquire.

"Mio papà era molto felice di tramandarlo. Mi sono sempre domandato se sarei stato un bravo Bobby. Sono contento di essere Chris ma sarei stato onorato di avere quel nomignolo, fare parte della discendenza. Ma Chris va bene lo stesso" ha poi concluso Evans, che in realtà porta comunque nel suo nome anche quello del padre: il nome per esteso dell'attore è infatti Chris Robert Evans. Il compito di ereditare il nome del signor Evans è comunque andato al fratellastro di Chris, che si chiama appunto G. Robert Evans IV.

Cosa ne pensate? Il nostro Steve Rogers ha più una faccia da Chris o da Bobby? A proposito del primo Avengers, comunque, recentemente John Krasinski ha svelato un retroscena sul suo provino per Captain America.