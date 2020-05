Chris Evans e suo fratello svelano chi si è lavato di meno in quarantena

Dopo aver fatto commuovere la madre con Avengers Endgame, Chris Evans ha deciso di trascorrere la quarantena in famiglia, insieme al fratello Scott.

Entrambi attori, hanno avuto modo di giocare insieme durante l'ultimo episodio in streaming del The Tonight Show di Jimmy Fallon: il presentatore li ha infatti sfidati a rispondere ad una serie di domande riguardanti le loro abitudini ad occhi chiusi. Entrambi avrebbero dovuto indicare chi di loro fosse più propenso a certe attività.

Grazie a questa simpatica trovata scopriamo che è Scott a passare più tempo su Instagram, mentre Chris è finito nei guai più spesso ai tempi della scuola e, al contrario del fratello, si lascia coinvolgere in dibattiti politici su internet con molta facilità. Fallon arriva a chiedere anche: "Chi ha trascorso più tempo senza lavarsi durante la quarantena?".

L'interprete di Capitan America punta senza esitazioni l'indice contro il fratello, che deve ammettere la propria colpevolezza in questo caso. Del resto il buon Cap sembra sempre avere cura del proprio aspetto fisico e della propria igiene, mostrandosi sempre impeccabile.

Intanto i fan si chiedono se Evans tornerà come Capitan America per la serie tv su Falcon and the Winter Soldier: che abbia appeso lo scudo al chiodo in maniera definitiva?