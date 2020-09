Chris Evans, la foto hot postata per errore fa impazzire i follower

Nelle ultime ore Chris Evans è stato protagonista di un siparietto hot che ha mandato in delirio i suoi follower. Il bell'interprete di Captain America ha infatti pubblicato per errore uno scatto particolarmente intimo che è stato prontamente rimosso.

L'attore ha pubblicato lo screen di un video salvato in galleria ma, per errore ha mostrato anche altri contenuti e cioè alcune immagini ad alto contenuto erotico. In particolare, si nota la foto di un membro in erezione che ha suscitato il particolare interesse del pubblico femminile.

Nonostante Chris Evans abbia subito eliminato questo elemento di scandalo, i follower più fedeli hanno avuto il tempo di salvare la foto che ora è diffusa ovunque sul web. L'immagine di Cap è in trend su Twitter e molti utenti dei social sono ancora increduli per quanto accaduto. Alcuni pensano che in questo modo sia stata violata la privacy della star di Avengers e, poco importa se si tratti di un errore commesso da lui in prima persona.

Intanto di recente Chris Evans ha ammesso di sentire particolarmente la mancanza di Captain America, il personaggio che più di ogni altro lo ha reso noto al grande pubblico, garantendogli la gran parte della fama di cui gode. Molti sono i progetti futuri dell'attore tra cui segnaliamo Bermuda Triangle di cui sarà protagonista.