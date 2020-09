Chris Evans, la foto hard diventa un'invito al voto! Jamie Lee Curtis: 'Fiera di te'

Non si diventa Captain America per caso: Chris Evans ce l'ha dimostrato per l'ennesima volta, sfoggiando una freddezza ed una calma a dir poco olimpioniche nel gestire il piccolo scandalo causato dalla diffusione di una sua foto privata.

Laddove altri avrebbero perso la testa, infatti, Chris Evans ha deciso di affrontare la cosa con ironia riuscendo addirittura a ricavarne un'opportunità per mandare un messaggio socialmente utile: come già saprete, infatti, l'ex-star del Marvel Cinematic Universe ha approfittato del clamore suscitato dalla sua foto per invitare i suoi fan ad andare a votare il prossimo 3 novembre.

Un invito che non è passato inosservato e che ha fatto guadagnare all'attore un bel po' di complimenti, tra cui quelli sicuramente apprezzati della "mamma" di Evans in Knives Out, Jamie Lee Curtis: "Il mio ragazzo! Sono davvero fiera di te. Hai tutta la mia attenzione!" ha scritto su Twitter l'attrice in risposta al post di Evans.

Ai complimenti di Curtis hanno poi immediatamente fatto seguito quelli dei tanti fan dell'interprete di Steve Rogers, pronti ad apprezzare l'impegno del loro idolo per una causa in cui sembra credere davvero tanto. Non solo congratulazioni, comunque: in seguito all'incidente che ha coinvolto Chris Evans è infatti arrivato anche un divertentissimo messaggio di Mark Ruffalo.