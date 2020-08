Chris Evans festeggia la guarigione del suo cagnolino con una foto su Instagram

Anche gli attori di Hollywood hanno il cuore tenero: Chris Evans non può fare a meno del suo fedele Badger e si era dichiarato abbastanza preoccupato per l'operazione che il cane avrebbe dovuto subire. Per fortuna la guarigione sta procedendo in maniera spedita, e l'attore ha deciso di darne testimonianza su Instagram.

Evans aveva aggiornato i fan sulle condizioni di salute, e ora torna a postare una foto del suo amico a quattro zampe mentre riposa sul pavimento, insieme al peluche di un leone. "Una coppia di re", commenta simpaticamente. Si può scorgere ancora il bendaggio alla zampa, ma a quanto pare l'animale sembra essersi ristabilito quasi del tutto dopo l'intervento chirurgico.

Nella foto postata in precedenza, Badger era infatti dotato di un cono medico, necessario per far sì che non si togliesse i punti leccandosi. Lo strumento è stato rimosso e ciò significa che la vita sta per ritornare alla normalità per i due inseparabili amici, per la soddisfazione di tutti i followers. Evans ha raggiunto gli altri Avengers su Instagram non molto tempo fa, ma è già riuscito a conquistarsi un certo seguito proprio grazie a Badger, già divenuto il beniamino di tutti i fan Marvel appassionati di animali.

Beh, tutto è bene quel che finisce bene e sicuramente ritroveremo i due in molti altri post, ora che anche il cagnolino è diventato una star al pari di Captain America.