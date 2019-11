Chris Evans e le farfalle nello stomaco al primo incontro con Johnson per Knives Out

Chris Evans e Rian Johnson "ADORANO LAVORARE INSIEME". E l'attore noto ai più per essere l'interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe racconta il suo primo incontro con il regista di Knives Out, menzionando anche delle "farfalle nello stomaco".

Se non si fosse capito anche dal post in calce alla notizia, Evans e Johnson vanno parecchio d'accordo.

Attore e regista si sono incontrati per la prima volta per parlare del film in arrivo nelle prossime settimane nelle sale, Cena con Delitto - Knives Out, ed è Chris a raccontare come andò: "Quando ci siamo incontrati per la prima volta e siamo andati a cena, è stata la prima volta in cui abbiamo parlato faccia a faccia del progetto, e sapete, questi sono i momenti in cui di solito sei un po' nervoso, non sai come sarà... e sono i momenti che definiscono la traiettoria che avrà poi il tuo lavoro".

"Ed è stato così entusiasmante stare lì ad ascoltare la tua visione, la tua prospettiva, il tuo modo di pensare. E avevo seguito il tuo lavoro, avevo visto tutti i tuoi film, ed è stata una di quelle volte in cui ho lasciato il tavolo con delle farfalline nello stomaco... Ero così entusiasta e grato di poter far parte di questo progetto" conclude Evans.

Johnson, contento delle parole del collega, e dopo avergli fatto i complimenti per il suo lavoro a teatro in Lobby Hero, richiama a sua volta l'episodio sul set di Knives Out in cui due pastori tedeschi dovevano "dar fastidio" al personaggio interpretato da Evans: "Tutti ci stavamo chiedendo se eri a tuo agio, se era tutto ok con quei cagnoloni, e così venni a chiedertelo di persona. Ma prima che avessi modo anche solo di finire la frase, tu eri lì a giocare con i cani, ed era come se ti avessero riconosciuto come loro alpha".



Johnson, evidentemente, non era ancora al corrente della grande passione di Chris Evans per gli amici a quattro zampe (sono epici i post con il suo cane Dodger).

Cena con Delitto - Knives Out sarà il film di chiusura del Torino Film Festival, e arriverà in sala il 5 dicembre.