Chris Evans esalta Robert Downey Jr: 'Iron Man è lui, punto e basta'

Grazie al ruolo di Captain America interpretato in dieci film, Chris Evans è una delle colonne del Marvel Cinematic Universe, e la sua difficile eredità ha gettato le basi per la nuova serie Falcon and The Winter Soldier. In una recente intervista, l'attore ha parlato anche di un altro supereroe che gli sarebbe piaciuto interpretare.

Intervenuto sul canale YouTube di ACE Entertainment, Chris Evans, che secondo Kevin Feige non tornerà nel MCU, ha spiegato che avrebbe scambiato volentieri il suo ruolo con quello di Iron Man, interpretato dal 2008 al 2019 da Robert Downey Jr.

"Sai, direi Downey, Iron Man" ha risposto a una domanda sul tema. "Gli stipendi sarebbero interessanti" ha scherzato. Chris Evans ha poi tessuto le lodi del collega, sostenendo che nessuno avrebbe potuto fare meglio di lui.

"Ma di quel ruolo lui è il motore, lui è la vita. Non credo che esista nessuno su questo pianeta che possa in qualche modo migliorare quello che ha fatto Robert Downey Jr". I fan Marvel, del resto, non si sono ancora rassegnati alla sua uscita di scena, come dimostrano le teorie sul ritorno di Tony Stark dopo Avengers: Endgame.

Secondo Chris Evans, inoltre, quello di Iron Man è un ruolo che non può essere "come un James Bond, un Superman o un Batman, che in qualche modo possono essere ripresi da altre persone. Iron Man è lui, fine."