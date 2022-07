Chris Evans, quale è il suo eroe Marvel preferito? La risposta vi stupirà!

Chris Evans ha detto addio a Captain America ma il suo amore per il Marvel Cinematic Universe è rimasto inalterato e così in una recente intervista l'attore ha voluto rivelare quello che è di fatto il suo Avenger preferito.

Stranamente, Evans ha fatto il nome di Iron Man, il genio, miliardario, playboy, filantropo interpretato da Robert Downey Junior fino agli eventi di Avengers: Endgame. Questa risposta ha di fatto lasciato di stucco tutti i suoi fan, visto che Steve Rogers e Tony Stark non potrebbero essere più diversi tra di loro.

Tony Stark è un uomo rivolto al futuro in ogni suo aspetto, mentre Steve Rogers, al contrario è spesso ritratto come un supereroe di altri tempi, i cui ideali sono saldamente ancorati nel passato. Questo è il motivo per cui spesso si sono scontrati e le loro opinioni divergenti sono stati la causa di numerosi dissidi sulla linea d'azione da seguire con gli Avengers, come dimostra la questione degli Accordi di Sokovia in Captain America: Civil War.

Nonostante le loro differenze personali e professionali, alla fine i due sono riusciti sempre a fare squadre per un fine superiore, e non dovrebbe stupire che Evans abbia scelto Iron Man come suo eroe MCU preferito visto che, il suo sacrificio ha salvato l'intera umanità da Thanos.

Ora la stessa domanda la poniamo a voi, quale è il vostro eroe Marvel preferito? Ditecelo nei commenti.