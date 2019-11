Chris Evans entra in scena nella nuova clip ufficiale di Knives Out

Dopo i divertenti promo di Knives Out con Jamie Lee Curtis, Lionsgate ha diffuso in rete una nuova clip ufficiale dell'atteso whodunnit di Rian Johnson.

Nel filmato - che potete vedere come sempre in calce alla notizia - vediamo l'entrata in scena di Ransom Drysdale, il "viziato playboy" interpretato da Chris Evans. Stando alla descrizione ufficiale, Ransom è il "Figlio di Richard e Linda. Nato con una lingua dolce ma biforcuta e un cucchiaio d'argento in bocca. Un coltello completerebbe il suo set..."

Nella clip Ransom fa il suo primo incontro con Benoit Blanc, misterioso detective interpretato da Daniel Craig che avrà il compito di indagare sui (tantissimi) sospettati per l'omicidio del patriarca della famiglia Thrombey, il celebre scrittore di thriller Harlan Thrombey (Christopher Plummer).

Oltre alle star già citate, faranno parte del cast stellare del film anche Ana De Armas, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Riki Lindhome, ed Edi Patterson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre con il titolo di Cena con delitto - Knives Out.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, il film di Johnson è stato accolto dalla critica con un punteggio Rotten Tomatoes del 98% su un totale di 103 recensioni. Qui trovate il trailer finale di Knives Out.