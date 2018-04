Chris Evans enigmatico sul suo futuro da Captain America dopo Avengers 4

All'inizio dell'anno Chris Evans aveva palesemente messo in chiaro di voler voltare pagina e lasciare il ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers 4 nel 2019. Molti fan si sono chiesti se questa non fosse semplicemente una strategia per negoziare un nuovo contratto più ricco o se davvero avesse chiuso con il ruolo.

Nel corso di un'intervista a Good Morning America, a Chris Evans è stata posta qualche domanda sul futuro nel franchise:"Il contratto è terminato. Molti dei nostri contratti sono arrivati alla conclusione. Io, Downey, Hemsworth abbiamo iniziato tutti nello stesso periodo, e penso che tutti, con Avengers 4, concluderanno, quindi a questo punto cosa ne sarà ma si, entro il 2019, dovrebbe essere tutto finito".

Il rapporto di Chris Evans sta per concludersi ma l'affermazione di speranza da parte dei conduttori sulla permanenza dell'attore ben oltre il 2019 ha strappato un 'vedremo, vedremo' alla star dell'MCU.

Una risposta enigmatica e molto vaga ma che apre le porte alla possibilità di rivedere Evans nel costume di Captain America anche per la Fase 4, che partirà nel 2019.

Nel frattempo l'attore è nel ricco cast di Avengers: Infinity War, nelle sale dal 25 aprile, per la regia di Anthony e Joe Russo. Insieme a lui, tra gli altri, anche Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Chris Pratt e Benedict Cumberbatch.

Per Chris Evans si tratta della sesta volta nei panni di Captain America, senza contare i cameo in vari film dell'MCU in cui non è stato accreditato.