Chris Evans: 'Ecco perché ho avviato un sito web che parla di politica'

Come sapranno ormai in molti, l'interprete di Captain America nel MCU Chris Evans è uno dei fondatori di A Starting Point, un sito di informazione politica che ha da poco fatto il suo debutto. Ma quali sono le ragioni dietro alla sua creazione?

Intervistato da People, Chris Evans ha raccontato la genesi del suo ultimo progetto: un sito di informazione politica neutrale e basato sui fatti, qualcosa che finora aveva davvero faticato a trovare sul web.

"Non è che io sia attirato dalla politica nello specifico" spiega "Ma quando ti guardi intorno, cerchi di capire come fare per aiutare e dare un tuo contributo".

Il sito si divide in tre macrosezioni: Starting Points, dove si possono trovare risposte da due minuti per le domande più comuni che vengono solitamente chieste dall'elettorato, a mo' di glossario; Daily Points, dove diversi politici discorrono per un minuto di svariati argomenti di propria scelta; e Counterpoints, un luogo di discussione per due politici che non condividono la medesima opinione su un determinato argomento.

"Ci sono un sacco di cose che un attore può fare una volta che il nome diventa noto" continua Chris "Potrei mettermi a fare liquori... Non che io non approvi o critichi chi lo fa, adoro i liquori. Ma come tutti sapete ho interpretato un certo personaggio con cui mi trovo alquanto in linea per alcuni aspetti, ad esempio il fatto di essere attento alla politica e interessato al benessere delle persone di questo paese. La propria piattaforma dovrebbe essere usata per qualcosa di più che dei semplici retweet".

E nonostante la sua famiglia sia sempre stata particolarmente interessata all'argomento, e lo zio Michael Capuano sia stato membro del Congresso degli Stati Uniti per la durata di dieci mandati, le opinioni politiche di Evans (più volte espresse dall'attore stesso anche sui suoi account social) non le troverete di certo sul sito.

"Non troverete le mie opinioni politiche da nessuna parte sul sito. Credo sia una cosa importante se davvero vuoi diventare sinonimo di un luogo di informazione imparziale e che rappresenta in maniera accurata ciò che accade a Washington".