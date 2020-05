Chris Evans difende il Marvel Universe dalle critiche: 'I nostri film sono unici'

In piena campagna Oscar Martin Scorsese ha sostenuto il suo The Irishman screditando il Marvel Cinematic Universe e innescando una polemica che è andata avanti per mesi.

Chris Evans, oltre un anno dopo la sua ultima interpretazione di Captain America in Avengers: Endgame, ha riaffrontato la questione nel corso di una nuova intervista con il Podcast Chatter di THR Awards, mentre era impegnato a promuovere il suo nuovo progetto di Apple TV+, Defending Jacob. Di fronte all'argomentazione secondo cui il franchise di supereroi dei Marvel Studios sia un danno per il cinema, l'attore ha risposto sottolineando quanto sia facile generalizzare quando si discute di critiche come questa.

Secondo l'attore, infatti, il Marvel Cinematic Universe ha fatto e sta continuando a fare qualcosa di speciale. "Ora come ora potremmo esserci tutti un po' troppo abituati alle strutture narrative dei franchise, quindi penso che sia facile generalizzare la cosa e inserire il MCU nella stessa categoria di altri film simili. Ma penso davvero che le nostre opere siano in grado di distinguersi da tutte le altre. E i grandi nomi che i Marvel Studios attraggono, sia come attori che come autori, è un testamento della loro portata."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

