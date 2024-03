Chris Evans difende il Marvel Cinematic Universe: 'Ha fatto grandi film'

Tante volte Captain America è corso a togliere le castagne dal fuoco al pianeta Terra e ai suoi abitanti (in compagnia, certo, degli Avengers tutti): ad aver bisogno dello scudo più iconico della storia è però stavolta il Marvel Cinematic Universe stesso, da tempo ormai preso di mira da critiche sempre più impietose.

L'attore che secondo l'IA sarebbe stato sostituito da Robert Redford in un MCU degli anni '70, infatti, ha voluto dedicare due parole al franchise al quale deve gran parte della sua popolarità, ribadendo come, al netto di un po' di alti e bassi, i Marvel Studios abbiano prodotto più di un film che sarebbe ipocrita cercare di sminuire.

"Ho preso parte a un po' di film che hanno floppato. Fare un film è difficile, il fatto che ci siano tanti cuochi in una sola cucina non rende le cose più facili. Non voglio indicare un film preciso nel catalogo Marvel, ma alcuni sono davvero fenomenali. Sono oggettivamente grandi film e credo che meritino un po' più di credito" sono state le parole di Evans.

E voi, cosa ne dite? Pensate che effettivamente i Marvel Studios vengano criticati più del dovuto? Quale film corrisponde, secondo voi, alla descrizione fatta da Chris Evans? Fatecelo sapere nei commenti! Per il futuro, intanto, ecco quali sono i piani di Marvel per Captain America 4.