Chris Evans è convinto: 'Senza il logo Marvel i nostri film vincerebbero molti premi'

Nel corso di una recente intervista promozionale Chris Evans, interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, ha parlato di come i film dei Marvel Studios a suo modo di vedere meritino molti più premi di quelli raccolti fino ad oggi.

La star, che nell'arco di quasi dieci anni ha interpretato Steve Rogers aka Captain America a partire da Captain America: The First Avenger fino ad arrivare ad Avengers: Endgame, nel quale ha appeso lo scudo al chiodo, parlando con Deadline per la promozione della sua recente serie Apple TV+ Defending Jacob, ha parlato di come la qualità dei film Marvel meriterebbe maggiori riconoscimenti.

Nelle sue parole: "C'è un'enorme mole di lavoro dietro la costruzione di questi film e di questi archi narrativi. Sono convinto che se si togliessero il logo Marvel dai film e i personaggi non avessero dei costumi tratti dai fumetti, queste opere verrebbero lodate maggiormente. Non sto dicendo che ogni singolo film è un capolavoro da fuoricampo. Però alcuni di loro sono davvero delle opere impressionanti."

Il dibattito sul fatto che i blockbuster come quelli del MCU siano degni o meno di grandi riconoscimenti non è certamente nuovo, e qualche tempo fa ha anche ispirato il concetto per un (degradante) Oscar al miglior film popolare, che ovviamente fu scartato nel giro di pochi giorni. Negli ultimi anni, tuttavia, l'Academy si è aperta ad alcuni cinecomic come Logan, Black Panther e più recentemente Joker, ma il punto di Evans è un altro: i film di Kevin Feige otterrebbero maggiori riconoscimenti se non fossero commercializzati come MCU? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

