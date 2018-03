Chris Evans conferma il suo 'addio' al personaggio di Captain America

Avengers: Infinity War arriverà nei cinema italiani tra poco più di un mese e segnerà l'inizio della fine (e un nuovo inizio, allo stesso tempo) per ilche poi culminerà, a maggio 2019, con

Dei Vendicatori originali, che sono con 'noi' dal 2008, dalla Fase Uno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sappiamo che molti di loro ci diranno 'addio'. Per ora sembra chiaro che Scarlett Johansson continuerà a dare il volto alla Vedova Nera anche post-Avengers 4 (in preparazione il suo film stand-alone), cosi come ancora sembrano "possibili" i ritorni per ulteriori pellicole di Jeremy Renner nei panni di Occhio di falco e Mark Ruffalo come Hulk. Dovrebbe essere concluso anche il contratto per Robert Downey Jr. (Iron Man) cosi come quello di Chris Hemsworth (Thor), anche se quest'ultimo si è più volte definito interessato ad estendere il suo.

E Chris Evans? L'interprete di Captain America si era definito spesso indeciso se estendere o meno il contratto, in caso la Marvel avesse voluto, ma ora, in una nuova intervista con New York Times, l'attore ha confermato che dirà ufficialmente addio al personaggio con Avengers 4: "Vuoi scendere dal treno prima che siano gli altri a spingerti giù".

Insomma, chiaramente Evans abbandonerà il ruolo con il quarto episodio dei Vendicatori e, come rumoreggiato, il ruolo potrebbe essere affidato, come nei fumetti, o al suo amico Falcon (Anthony Mackie) o a Bucky (Sebastian Stan). Staremo a vedere.