Chris Evans conferma un rumor su Captain America in Avengers: Infinity War?

è uno dei cinefumetti più attesi dell'anno, ed è anche uno su cui girano più speculazioni e rumor. Una delle voci di corridoio, incentrate sul personaggio di Captain America , potrebbe aver trovato conferma grazie agli attori del cast.

Presente all'ACE Comic-Con, dove ha parlato della pellicola, l'attore Chris Evans potrebbe aver confermato uno dei rumor sul suo personaggio che circolano, ormai, da mesi. Evans ha, infatti, firmato uno scudo di un fan firmandosi non solo Captain America - come giusto che sia - ma anche... Nomad!

Uno dei rumor circolati sul web tempo fa voleva Steve Rogers assumere la nuova identità di Nomad, cosi come nei fumetti, in seguito agli eventi narrati in Captain America: Civil War. Come se non bastasse, l'interprete di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, Sebastian Stan, ha firmato lo stesso scudo e scrivendo "sto con Nomad!".

Insomma, le speculazioni sono in corso e questa potrebbe essere più che una conferma oppure sono due attori che si stanno "prendendo gioco" dei rumor. Chissà... quel che è certo è che Rogers che assume l'identità di Nomad dopo gli eventi di Civil War avrebbe più che senso. Se questo avverrà, bisognerà attendere l'uscita del film, prevista per fine aprile in Italia.