Chris Evans compie 42 anni: 'Odiavo la palestra, ma per Cap era necessaria'

Diamo spesso per scontato che tutti gli attori impegnati in film che richiedano prestanza fisica e scene d'azione siano amanti della palestra e dell'esercizio fisico, ma è un teorema che spesso risulta fallace: per esempio basta chiedere a Chris Evans, che oggi compie 42 anni, quale sia il suo rapporto con quel tipo di attività fisica.

Recentemente nominato uomo più sexy del 2023, il nostro Captain America non ha mai nascosto di non essere amante della palestra, nonostante vi abbia trascorso un bel po' di ore durante gli anni passati a indossare costume e scudo per i film del Marvel Cinematic Universe, per i quali un fisico statuario era pressoché indispensabile.

"Ogni volta che giravo un film Marvel iniziavo ad allenarmi due mesi prima delle riprese e smettevo una settimana prima della fine. Odio la palestra e non faccio più di mezz'ora al giorno ma era indispensabile. Per fare Captain America non dico di essermi rotto le ossa, ma mi sono ricoperto di lividi. Quando giravo più volte la stessa scena per cui dovevo rotolarmi per una giornata intera, la sera tornavo a casa per forza ammaccato" sono state le parole di Chris Evans al riguardo. Una cosa, comunque, è certa: tanti sforzi hanno portato a risultati decisamente apprezzabili!