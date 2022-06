Chris Evans compie 41 anni: 'Prima di Captain America soffrivo di attacchi di panico'

Sono passati ormai più di due anni dall'addio di Chris Evans al Marvel Cinematic Universe, ma l'attore è ancora, inevitabilmente riconosciuto dai fan di tutto il mondo come Captain America: nel giorno del suo compleanno, dunque, ci sembra giusto ripercorrere tramite le sue parole le tappe del suo ingresso nel franchise Disney.

Nato il 13 giugno del 1981, Evans spegne oggi 41 candeline: "Prima di interpretare Capitan America soffrivo di attacchi di panico. Era il 2011 e stavo girando Puncture, erano le prime volte che iniziavo ad avere queste crisi sul set e pensai sul serio di lasciare il mondo del cinema. Non ero più sicuro che recitare fosse la cosa giusta per me, non mi faceva sentire bene come avrebbe dovuto. Ero affaticato, volevo mollare tutto, ero convinto che quello non fosse più il posto adatto a me. Quando arrivò la chiamata di Marvel, infatti, rifiutai. Incontrai anche Kevin Feige, ma non mi mossi dalla mia decisione. Sei film erano dieci anni e avevo paura di perdere il controllo della mia vita, di rinunciare a una parte della mia libertà" furono le parole dell'attore sul suo primo avvicinamento all'MCU.

A fargli cambiare idea fu, però, un provvidenziale RDJ: "A farmi cambiare idea fu Robert Downey Jr. Mi chiamò e insistette perché accettassi la proposta, le sue parole furono fondamentali, mi fecero sentire come se fossi già parte del gruppo. Alla fine si è rivelata la miglior decisione che abbia mai preso e sono in debito con lui e con Kevin Feige, la loro insistenza mi aiutò a evitare di commettere il più grande errore della mia vita!" Buon per Chris, naturalmente, ma ovviamente anche per noi fan! Proprio Chris Evans, tra l'altro, ha recentemente aperto a un ritorno come Captain America.