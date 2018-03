Chris Evans su Captain America: ho dei ricordi meravigliosi

rappresentavano già inizialmente un punto conclusivo per una parte del Marvel Cinematic Universe. Ma la notizia di qualche giorno fa dell'abbandono del personaggio di Captain America da parte del suo interprete,, ha monopolizzato l'attenzione dei fan, che hanno già espresso il loro rammarico.

Una sensazione che i fan condividono con lo stesso Chris Evans, che alla première del suo spettacolo a Broadway, Lobby Hero, ha discusso su cosa gli mancherà del personaggio:"Beh, il mio contratto è finito, per quanto ne so. Mi mancherà tutto di Captain America. Voglio dire, non è solo il personaggio, sono le persone, l'esperienza, i film così belli, i ricordi così meravigliosi. Mi mancherà molto".

Le parole di Chris Evans non spiegano le modalità con le quali il suo Captain America uscirà di scena ma è comunque bello per i fan sentire l'attore esprimere la sua felicità per quanto condiviso in questo periodo con la Marvel.

Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, arriverà nelle sale cinematografiche dal prossimo 25 aprile. Il film unirà per la prima volta gli Avengers ai Guardiani della Galassia, nel tentativo di sconfiggere il malvagio Thanos.

Il cast principale del film comprende Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Chris Pratt (Star-Lord), Tom Holland (Spider-Man) e Josh Brolin (Thanos).

Nella primavera 2019 uscirà la seconda parte conclusiva, Avengers 4, nuovamente diretta dai fratelli Russo. Per Chris Evans un periodo molto prolifico anche in teatro, dove lavora ad una produzione di Kenneth Lonergan insieme a Michael Cera.