Chris Evans, il suo cane di nuovo operato all'anca: guardate il tenero gesto della star

Chris Evans ha aggiornato i fan sulle condizioni del suo adorabile cagnolino Dodger, operato all'anca per la seconda volta nel giro di qualche mese. Per fortuna tutto sembra essere andato nel migliore dei modi, e l'attore ha deciso di sorprendere il cucciolo con un regalo speciale.

"Seconda sostituzione dell'anca completata. È un soldato, tornerà prestissimo in azione" ha scritto l'interprete di Captain America su Instagram, dove ha condiviso anche una foto di Dodger in compagnia del suo peluche preferito. "Ieri, mentre era in sala operatoria, c'era anche il suo leone preferito (che si trovava in IR da novembre per via di un brutto taglio). Non ho mai cucito niente in vita mia ma sono piuttosto orgoglioso del mio lavoro. Si stanno entrambi riprendendo felicemente in compagnia dell'altro."

Evans ha adottato Dodger nel 2017 durante la produzione di Gifted - Il dono del talento, quando ha visitato un canile per girare una delle scene del film. "Stavo camminando su e giù per i corridoi e ho visto che lui non apparteneva a quel posto" aveva raccontato in una vecchia intervista con People. "Così l'ho preso, ed è un cane così bravo. Si comporta come un cucciolo, ha la stessa energia, ed è un bravo ragazzo. Ama gli altri cani e adora i bambini, è così pieno d'amore."

In attesa di vederlo al fianco di Ryan Gosling in The Gray Man, nuovo action-thriller dei fratelli Russo targato Netflix, ricordiamo che stando a Deadline i Marvel Studios stanno pianificando un ritorno di Evans nei panni di Captain America.