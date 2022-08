Chris Evans e il cane Dodger: adorabili insieme nelle ultime foto social

Recentemente aveva affermato di sentire la mancanza di Captain America, che da poco è ritornato a far parlare di sé in She-Hulk, ma solo e triste Chris Evans non lo è mai ed è tutto merito di Dodger.

Iniziato con un colpo di fulmine in un canile nel 2017, il legame tra l'attore statunitense ed il suo amico a quattro zampe pare più saldo che mai. Teneramente Evans, in occasione della giornata internazionale del cane, ha pubblicato sui social qualche scatto insieme a Dodger ed i fan sono immediatamente impazziti.

Nelle descrizioni delle foto appare il tag #thinkjinx e #partneredwithjinx, ad indicare la collaborazione tra il nostro Captain America e una startup americana produttrice di cibo per cani. Lo stesso Evans ha affermato di essere felice di poter collaborare con chi, con costanza ed impegno, è pronta ad offrire un prodotto di qualità per gli amici a quattro zampe.

Ha infatti rivelato di essere eccitato all'idea di intraprendere questa nuova collaborazione con Jinx: "Sei sempre alla ricerca di buone collaborazioni - cose che significano qualcosa per te, cose che ti appassionano. Poi, incontrando le persone di Jinx, hanno condiviso la mia stessa passione per i cani e hanno spiegato il prodotto, rendendosi conto che tutti i pezzi del puzzle erano lì. Aveva perfettamente senso".

Nonostante tutto non ci dimentichiamo dei prossimi impegni lavorativi di Chris Evans che, in una recente intervista, ha ammesso di sognare un ruolo in Star Wars.