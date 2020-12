Chris Evans sarà Buzz Lightyear nel nuovo film della Pixar prequel di Toy Story!

Durante il panel della Pixar è stato annunciato, totalmente a sorpresa, il nuovo film della saga di Toy Story: sarà nientemeno che un prequel incentrato su Buzz Lightyear, e ad interpretarlo ci sarà Chris Evans!

Non sono state svelate troppe informazioni circa il progetto, che sarà intitolato ufficialmente Lightyear e arriverà nel 2022: come detto, Chris Evans fornirà la voce al celebre giocattolo di Toy Story per una storia che ne racconterà le origini.

Buzz Lightyear è il celebre giocattolo protagonista dei quattro film d'animazione della serie Toy Story creata da John Lasseter. Nella versione inglese di tutti e quattro i film, la voce di Buzz è stata recitata da Tim Allen, sostituito da Patrick Warburton nella serie televisiva; il Buzz italiano è invece doppiato nei film da Massimo Dapporto e nella serie televisiva da Stefano Mondini.

Il nome Buzz è un omaggio a Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare della missione Apollo 11, il secondo uomo a mettere piede sulla superficie lunare. Staremo a vedere come Chris Evans riuscirà a caratterizzare un Buzz semi-inedito, probabilmente collegato alla 'prima versione' del personaggio.

Cosa ne pensate di questo annuncio totalmente a sorpresa? Siete fan di Toy Story e di Buzz? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate come al solito in calce all'articolo.