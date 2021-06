Chris Evans, buon compleanno: 5 film da riscoprire in streaming

Buon compleanno, Chris Evans! L'ex (?) interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe compie oggi 40 anni, e per l'occasione abbiamo deciso di proporvi 5 pellicole da recuperare in streaming che dimostrano il suo valore come attore.

Ecco i nostri consigli:

Captain America: The Winter Soldier (Disney+) . Tra i capitoli più apprezzati del MCU, la seconda avventura di Steve Rogers include la presenza di Black Widow e Falcon: quando anche Nick Fury comincia a scoprire che c'è qualcosa che non torna all'interno dello SHIELD, gli eroi devono vedersela con un complotto che mette a rischio il mondo intero.

. Tra i capitoli più apprezzati del MCU, la seconda avventura di Steve Rogers include la presenza di Black Widow e Falcon: quando anche Nick Fury comincia a scoprire che c'è qualcosa che non torna all'interno dello SHIELD, gli eroi devono vedersela con un complotto che mette a rischio il mondo intero. Gifted - Il dono del talento (Disney+) . Pellicola del 2017 diretta da Marc Webb che vede Evans incarnare una figura paterna complessa e ricca di sfumature, in una storia che segue le vicende di uno zio single che intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia del nipote, giovane prodigio della matematica, per garantirle una vita normale nonostante l'opposizione della madre.

. Pellicola del 2017 diretta da Marc Webb che vede Evans incarnare una figura paterna complessa e ricca di sfumature, in una storia che segue le vicende di uno zio single che intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia del nipote, giovane prodigio della matematica, per garantirle una vita normale nonostante l'opposizione della madre. Scott Pilgrim vs. The Word (Netflix) . Qui Evans ricopre un ruolo secondario, ma oltre al fatto che si tratta di una pellicola imperdibile come tutte quelle di Edgar Wright, vedere Evans nei panni di un attore egocentrico e a tratti violento è davvero esilarante.

. Qui Evans ricopre un ruolo secondario, ma oltre al fatto che si tratta di una pellicola imperdibile come tutte quelle di Edgar Wright, vedere Evans nei panni di un attore egocentrico e a tratti violento è davvero esilarante. Snowpiercer (Amazon Prime Video) . Adattamento cinematografico della graphic novel francese Le Transperceneige, il film di Bong Joon-ho è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un gruppo di sopravvissuti viaggia su un treno ad alta velocità che non si ferma mai. La differenza di classe tra i passeggeri porta però ad una rivolta guidata proprio dal personaggio di Evans.

. Adattamento cinematografico della graphic novel francese Le Transperceneige, il film di Bong Joon-ho è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un gruppo di sopravvissuti viaggia su un treno ad alta velocità che non si ferma mai. La differenza di classe tra i passeggeri porta però ad una rivolta guidata proprio dal personaggio di Evans. Puncture (Amazon Prime Video). In questo film Evans presta il volto all'avvocato tossicodipendente Mike Weiss. Talentuoso e sopra le righe, Mike decide di accettare il caso di Vicky, un'infermiera che è stata punta da un ago infetto, ma quello che sembra un semplice caso si trasforma presto in qualcosa di molto più grande di loro.

Vi ricordiamo che Evans prossimamente apparirà al fianco di Ryan Gosling in The Grey Man, atteso action ad alto budget diretto dai fratelli Russo per Netflix.