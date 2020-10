Chris Evans, boom su Instagram per il selfie con il cagnolino Dodger

Dopo le foto di qualche giorno fa di Hugh Jackman con i suoi adorabili cuccioli, anche Chris Evans ha deliziato i suoi follower, condividendo un selfie insieme al suo cagnolino Dodger. Non è certo la prima volta che Captain America pubblica immagini con il suo cane e di certo non si tratta di una novità per i suoi fan.

"Grandi sorrisi" è la didascalia che accompagna la foto, con protagonisti sorridenti proprio Chris Evans e Dodger.

Negli ultimi due anni sono stati diversi i contenuti pubblicati sui social da Chris Evans sul suo cagnolino Dodger, alcune diventate virali: tra queste una foto che lo ritrae da solo con Dodger nel giorno di San Valentino nel 2017.



Dodger è ormai diventata la vera star dell'account Instagram di Chris Evans, che ha dimostrato di essere molto impegnato anche a pubblicizzare il suo nuovo sito web politico, A Starting Point. Il sito ha l'obiettivo di essere una fonte bipartisan che fornisce spiegazioni di fatti politici molto accurate, in maniera totalmente imparziale.

Esprimendo le sue convinzioni politiche sui social media, Chris Evans e il suo staff cercano in tutti i modi di non risultare parziali.

"Non è che io sia specificatamente attratto dalla politica, è solo che quando ti guardi intorno cerchi di capire come poter aiutare. Bisogna usare la propria piattaforma [social] per far di più che ritwittare cose" ha spiegato l'attore.



Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Infinity War e la recensione di Avengers: Endgame.