Chris Evans arriva su Instagram: ecco perché la star ha aperto un profilo

Cosa ci fa Capitan America su Instagram? Forse cerca un modo per comunicare in fretta con i colleghi Avengers? Oppure vuole mettere in mostra il suo nuovo scudo in vibranio? Niente di tutto ciò: Chris Evans ha scelto di iscriversi al social per un motivo ben preciso.

A scherzarci sopra è lui stesso durante una diretta con Jimmy Fallon per il Tonight Show: "Già, non so cos'è stato. Non lo so, credo di aver ceduto. Mi sento come un anziano... sono arrivato davvero in ritardo alla festa. Sai cos'è? È che avevo un sacco di belle foto del mio cane. Credo che fossero sprecate dentro il mio telefono: dovevo metterle da qualche parte!".

Sebbene non abbia ancora postato molti contenuti, la motivazione era intuibile, visto che compaiono già due foto del suo tenero cucciolo. Sembra proprio che nelle intenzioni di Evans ci sia il voler dare battaglia al profilo Instagram di Henry Cavill: il rivale DC si è ormai conquistato il favore del pubblico con molte foto divertenti del suo amico a quattro zampe. Chi l'avrebbe mai detto: lo scontro tra Superman e Capitan America si svolgerà a colpi di like su Instagram...

Alla fine, anche le grandi celebrità si comportano come tutti gli altri, e non sanno rinunciare a condividere la loro passione per gli animali sui social. L'attore si è poi lanciato in una divertente sfida insieme al fratello e nel corso dello show di Fallon abbiamo scoperto chi dei due Evans si è lavato di meno durante la quarantena.