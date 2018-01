Chris Evans approva il nuovo look di Steve Rogers in Infinity War

Fin dall'uscita del trittico dei poster rilasciati durante l'ultimoè apparso subito chiaro che il personaggio di Steve Rogers, interpretato da, sarebbe stato al centro di cambiamenti in. Ce ne parla l'attore stesso durante un podcast.

Il teaser trailer più visto della storia nelle prime 24 ore dalla pubblicazione ci ha mostrato il ritorno del ragazzo di Brooklyn in una forma decisamente diversa da quella a cui i Marvel Studios ci avevano abituato nel corso di questi anni. I temi oggetto di discussione a proposito di quel video sono stati diversi: Thanos in primis, il costume di Spider-Man, le Gemme dell'Infinito e... la barba di Chris Evans. Sì, a quanto pare i forum e i social network hanno discusso a lungo anche dell'aspetto dell'attore che avrà certamente reso felici le fan di tutto il mondo. Di tutto questo lo stesso interprete sembra alquanto entusiasta:

"Beh è un bene! È una cosa positiva perchè piace anche a me. Di solito ci vivo con la barba, non sono un grande fan della rasatura e a volte averla mi regala un po' di anonimato. Ero davvero eccitato all'idea che i Russo e la Marvel avrebbero dato una possibilità a questo look".

Ovviamente anche questo dettaglio ha accresciuto le speculazioni più svariate sul futuro che i Marvel Studios avevano in serbo per lui:

"Penso sia interessante, cambierà parecchio le cose. Abbiamo visto Cap sempre nello stesso stile così tante volte. È un tipo classico, vecchio stampo. Questo, invece, gli darà una sfumatura un po' più moderna".

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avenger che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile.