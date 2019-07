Chris Evans potrebbe aver appena confermato il suo ritorno come Captain America

Dopo le dichiarazioni dei fratelli Russo circa un possibile ritorno di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo i drammatici eventi di Avengers: Endgame, recentemente è toccato all'attore Chris Evans commentare la situazione.

Ospite all'Ace Comic-Con, l'interprete di Steve Rogers ha riflettuto sulla faccenda piuttosto controversa della "situazione Cap", affermando che tutta l'attenzione turbinante intorno al dove sia finito il personaggio una volta riportate le Gemme dell'Infinito al loro posto rappresenta un'opportunità per i Marvel Studios, che tipicamente capitalizzano situazioni come questa: alcuni infatti sostengono che spostando le Gemme il leader degli Avengers abbia creato una realtà alternativa, altri invece sono convinti che la time-line sia rimasta immutata e che lui abbia vissuto nel passato insieme all'amore della sua vita Peggy Carter.

Qual è la verità? Nelle parole di Evans:

"Sapete, non sono sicuro di poter fornire quelle risposte. Mi rendo conto che ci sono molte cose che puoi mettere in discussione sulla continuità temporale, ma se c'è una cosa che ho imparato nel lavorare con i Marvel Studios, è che non lasciano le cose in sospeso. Non lo fanno, semplicemente."

A questo punto, non resta che aspettare qualche rivelazione ufficiale al prossimo San Diego Comic-Con. Secondo voi rivedremo Steve Rogers nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.