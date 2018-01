Chris Evans e Anthony Mackie su Avengers: Infinity War e il recasting di Iron Man

Dopo Sebastian Stan che ha parlato della possibilità diinterpretato daall'interno del, gli attorihanno parlato a ruota libera dei film Marvel.

"La Marvel non sbaglia mai" afferma Chris Evans "La miglior parte di questi ultimi due film che ho girato con loro è che mi sono sentito parte della pellicola. Gli altri è come se fossero stati girati da qualcun'altro, non so se mi spiego. E' come se li guardassi più che realizzarli. Questa è stata la prima volta in cui mi sono sentito presente sul set e vedere attori degli altri franchise, che ho visto e ammirato, venire a lavorare con noi... la Marvel non sbaglia mai, non lo ha ancora fatto. Non so come fanno!".

Parlando del suo Falcon, Anthony Mackie scherza: "Ho chiesto alla Marvel se mi fanno indossare il costume dei fumetti, quello bianco e rosso. Ho chiesto di indossare spandex per un paio di anni ma non me lo permettono!". Riguardo le riprese di questi due nuovi film sugli Avengers, svela: "Eravamo sul set a girare questa sequenza in cui corriamo in battaglia, credo si veda anche nel trailer. Tutti noi eravamo sul set e c'erano tipo 40 supereroi. Alla mia destra vedevo Tom Holland nei panni di Spider-Man e dall'altra parte c'era Dave Bautista come Drax". Gli fa eco, Evans: "Ho capito di quale giorno stai parlando, è stato divertente. E' stato un bel giorno con tantissime persone sul set!".

Lo stesso Evans poi scherza sulla possibilità di interpretare sia Captain America che la Torcia Umana dei Fantastici Quattro all'interno dell'MCU: "Mi piacerebbe, sarebbe molto divertente. Ma dubito che mi permettano di farlo".

Infine, l'attore che dà il volto a Captain America parla di Robert Downey Jr. e di un possibile recasting di Iron Man: "E' una persona straordinaria, è talentuoso, di supporto, ha tanta esperienza. E' sempre stato dalla mia parte e mi ha sempre supportato. Ha trascinato tutti nel gruppo e si è assicurato che tutti fossero i benvenuti, soprattutto nell'ultimo. E' difficile da rimpiazzare, è lui che ha iniziato tutto questo. Nessuno può interpretare Iron Man. Non è come Batman o Superman dove puoi avere differenti incarnazioni dei personaggi, Iron Man è lui.".