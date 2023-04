Chris Evans ammette: la nomina di uomo più sexy del 2022 è un enorme fardello

Era il novembre 2022 quando Chris Evans fu nominato da People magazine come Sexiest Man Alive (l'Uomo Vivente più Figo), ma, stando a un recente commento dell'attore, il fardello di un riconoscimento simile è più pesante di quanto sembri...

Così ha dichiarato Evans in un'intervista a The Tonight Show, il celebre programma NBC condotto da Jimmy Fallon: "Fanno di tutto per confonderti, e sembra quasi che l'unico effetto di un titolo del genere sia una serie interminabile di ostacoli, capisci cosa intendo? Del tipo, non ho mai incontrato nessuno che mi ha detto: 'Ehy, sai cosa? Ce l'hai fatta'. No, tutti si limitano a rompermi le palle".

Inoltre, Fallon ha chiesto quale fosse l'opinione di Paul Rudd, interprete dell'uomo formica in Ant-Man and the Wasp: Quantumania: in un suo post su Instagram, infatti, egli scrisse quanto fosse "dannatamente difficile" seguire le sue orme, ma nonostante ciò "farò del mio meglio". "Il che è vero" ha aggiunto Evans. "Voglio dire: a prescindere dall'argomento, è molto difficile stare al suo passo, non trovi?". I due attori hanno legato molto sul set dei film dedicati agli Avengers, nonostante attualmente Evans sia impegnato in un film Apple TV+ dalla tematica ben diversa; eppure, sembrerebbe che il filone Marvel non sia destinato a interrompersi: per Chris Evans, Ghosted avrà molti cameo Marvel.

Rivedremo ancora il celebre attore di Push, Don't Look Up e In difesa di Jacob nel Marvel Cinematic Universe? Il suo percorso sembra definitivamente esaurito, ma la speranza è l'ultima a morire, perché Chris Evans ha rivelato a sorpresa: "Captain America mi manca davvero tanto".