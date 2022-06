Chris Evans ammette: 'Captain America mi manca' Il ritorno in casa Marvel si farà?

Forse punzecchiato nell'orgoglio dal fatto che Chris Hemsworth sarà il primo Avenger ad avere 4 film standalone, in una nuova intervista promozionale Chris Evans ha ammesso di provare nostalgia per i suoi giorni da Captain America, e ora i fan sperano in una conferma per il chiacchierato ritorno.

"Mi sento molto diverso oggi. Tutto è diverso. Per dieci anni ho sempre avuto un film dietro l'angolo", ha confessato l'attore a Yahoo Entertainment. "Per dieci anni... finivo un lavoro ma avevo già il programma pronto, magari avevo sei mesi liberi e poi gli appuntamenti con la stampa. E poi altri tre mesi liberi, e poi si iniziava il film successivo. Ci sono cose che mi mancano davvero, perché era un ruolo che significava molto per me. E amo il team della Marvel, tutte le persone che ho conosciuto, sono stati i migliori dieci anni della mia vita professionale, senza alcun dubbio."

Sulla base di queste parole per i fan è ovvio che Chris Evans sarebbe disposto a tornare come Steve Rogers, e infatti in una recente intervista con Comicbook l'attore aveva aperto alla possibilità di realizzare un nuovo film Marvel, a condizione però che reggesse il confronto con i precedenti. "Sembra che è quello che i fan vorrebbero, ma dovrebbe essere un film perfetto...", aveva dichiarato.

Naturalmente, anche se fosse a conoscenza di qualcosa, Chris Evans non parlerebbe mai prima della Marvel: in effetti, oltre al già annunciato Captain America 4, che però avrà per protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie, numerose riviste hollywoodiane tempo fa avevano iniziato a far circolare l'indiscrezione di un nuovo film con protagonista Steve Rogers, un progetto misterioso che vedrebbe il ritorno di Chris Evans e che sarà totalmente slegato dalle avventure del nuovo Captain America di Mackie. Da allora però non ci sono stati grossi aggiornamenti in tal senso, e in fan sono in trepidazione.

