Chris Cooper si aggiunge al cast di Irresistible di Jon Stewart

Come conferma il sito Comingsoon.net, l'attore Premio Oscar Chris Cooper è salito ufficialmente a bordo del nuovo progetto cinematografico del comico Jon Stewart, la commedia politica titolata Irresistible.

L'attore e amico di Jon Stewart, Steve Carell, visto recentemente nell'acclamato Vice, sarà il protagonista della pellicola, affiancato dall'attrice Rose Byrne (Le amiche della sposa, X-Men - L'inizio).

Secondo le indiscrezioni, il film sarà incentrato su un'accesa campagna elettorale, ma i dettagli sono ancora top-secret al momento. Jon Stewart ha anche curato la sceneggiatura della pellicola. Focus Features e Plan B si occuperanno della produzione, con Universal Pictures pronta a distribuirlo in tutto il mondo.

Il comico Jon Stewart è conosciuto per aver condotto dal 1999 il Daily Show su Comedy Central. Nel 2014 l'attore si è preso una pausa dallo show per realizzare il suo film Rosewater con Gael Garcia Bernal. La pellicola si è aggiudicata il il National Board of Review per la libertà di parola. Successivamente, Stewart ha abbandonato il Daily Show.