Chow Yun-fat de La Tigre e il Dragone darà il suo patrimonio in beneficenza

Chow Yun-fat, indimenticabile stella del cinema di arti marziali co-protagonista del capolavoro di Ang Lee La Tigre e il Dragone, ha dichiarato che donerà il suo intero patrimonio in beneficenza.

L'attore, originario di Hong Kong, lo ha recentemente comunicato con una dichiarazione ufficiale: "Il mio sogno è di essere una persona felice e soprattutto un uomo qualunque. La cosa più difficile nella vita non è quanti soldi riesci a guadagnare, ma il modo in cui riesci a mantenere la pace mentale e soprattutto a vivere il resto dei tuoi giorni in modo semplice e spensierato."

La notizia è stata diramata dal sito Jayne Stars, che in precedenza aveva riferito che l'attore in genere spende al mese soltanto $800 HKD (102 dollari statunitensi). Sempre secondo Jayne Stars l'enorme patrimonio di Yun-fat ad oggi equivale a circa $5,6 miliardi HKD (ovvero 714 milioni di dollari statunitensi).

A quanto pare, l'attore utilizza i mezzi pubblici il più spesso possibile e nel corso della sua carriera, piuttosto che spendere i propri soldi per se stesso, ha sempre preferito donarli in beneficenza. Per ben diciassette anni ha posseduto lo stesso cellulare Nokia e solo di recente è passato ad uno smartphone. Inoltre visita sempre e solo negozi di abbigliamento scontati, perché, ha detto: "Non indosso vestiti per gli altri, o per mostrarmi elegante. Finché penso che sia comodo, allora fa al caso mio."

Celebre per i suoi ruoli nei film di John Woo come A Better Tomorrow, The Killer e Hard Boiled, Yun-fat ha raggiunto la notorietà internazionale col succitato La Tigre e il Dragone, premiato con l'Oscar per il miglior film straniero nel 2001. Recentemente ha recitato nella rom-com campione di incassi Crazy and Rich.