Chosen One: in arrivo un nuovo film dall'autrice di Divergent Veronica Roth

The Hollywood Reporter segnala che Chosen One, misterioso nuovo romanzo di Veronica Roth, celebre autrice della saga Divergent, si prepara a diventare un film grazie ad Erik Feig, che produrrà tramite la sua compagnia Picturestart.

Il libro, pubblicato soltanto ieri 7 aprile 2020, includerà fra gli altri produttori anche Pouya Shahbazian, che ha lavorato ai film Divergent, e anche Temple Hill, il team creativo dietro ai film di Twilight e The Maze Runner.

La storia segue il protagonista Sloane Andrews, che dieci anni prima aveva sconfitto un malvagio chiamato The Dark One insieme ad altri quattro adolescenti. Tutti loro sono conosciuti come i "Cinque Famosi", ma adesso, da adulti, tutti loro stanno affrontando un fortissimo disturbo da stress post traumatico, dovuto ad un'attenzione mediatica intensa e tanti altri problemi.

Il primo Divergent uscì nel 2014 con Shailene Woodley e Theo James sulla scia del successo della saga di The Hunger Games. Seguirono due sequel, con un quarto film TV messo lavorazione e poi cancellato a seguito di diverse problematiche incorse durante la fase di sviluppo. Oltre alla serie Divergent, la Roth ha scritto anche la duologia Carve the Mark, che da sola ha venduto oltre 42 milioni di copie.

La notizia di un nuovo adattamento cinematografico di quest'autrice non sorprende considerato il successo ottenuto dai suoi libri, anche se Chosen One è appena arrivato sugli scaffali.

