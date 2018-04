Choose Your Own Adventure sarà la prima vera esperienza interattiva al cinema!

Durante il suo panel al Cinemacon, la 20th Century Fox ha annunciato che, quando verrà proiettato sugli schermi il suo Choose Your Own Adventure, la gente che sarà presente in sala potrà avvalersi della tecnologia interattiva delle Kino Industries, la CtrlMovie, per controllare le azioni dei personaggi!

Questa proiezione sarà la prima in assoluto ad utilizzare questa tecnologia innovativa e, potenzialmente, questo potrebbe dare il via ad una serie di film che si avvarranno di questa possibilità.

Usando l'app di Kino attraverso i propri dispositivi smart, gli spettatori voteranno per decidere cosa faranno i personaggi nei punti cruciali della narrazione. Ciò significa che lo stesso film avrà una trama, un finale e un tempo di esecuzione diversi a seconda della scelta unanime del pubblico. E, a differenza dei precedenti tentativi di realizzazione di film interattivi, il tutto avviene senza interruzioni. Il risultato dovrebbe essere un'esperienza di visione profondamente coinvolgente e condivisa, qualcosa di mai esperito prima da alcuno.

Choose Your Own Adventure è un film che si basa su una serie di romanzi che, negli anni '80 del secolo scorso ha venduto tantissimo (ben 265 milioni di copie a livello globale), e lo sviluppo della pellicola sarà fatto in collaborazione da 20th Century Fox, da John Davis e John Fox della Davis Entertainment, da Greg Berlanti e Sarah Schechter della Berlanti Productions, e da Shannon Gilligan della Chooseco, l'editore di Choose Your Own Adventure. I rappresentanti principali delle Kino Industries Chady Eli Mattar, Scott C. Silver, e Tobias Weber serviranno in qualità di produttori esecutivi; Mike Ireland infine, supervisionerà il progetto per conto della 20th Century Fox.

Ecco le dichiarazioni di Chris Aronson, presidente di Domestic Distribution della 20th Century Fox: "Portare la tecnologia innovativa e rivoluzionaria al pubblico e migliorare l'esperienza cinematografica è sempre stato l'obiettivo del marchio Twentieth Century Fox e la nostra prossima impresa è l'eccezionale tecnologia CtrlMovie, che useremo in Choose Your Own Adventure. Questa esperienza interattiva e il team creativo e appassionato, al lavoro su questo progetto, permetteranno al pubblico di arrivare a comprendere il vero spirito dell'amata serie di libri, conosciuta dai fan di tutto il mondo," e del co-CEO di Kino, Chady Eli Mattar: "In primo luogo, noi siamo registi il ​​cui obiettivo è quello di preservare l'esperienza comune vissuta al cinema, di fronte al grande schermo. Con CtrlMovie espanderemo l'arte e la scienza delle immagini in movimento, trasportando il pubblico in una nuova dimensione del cinema, fornendo a registi, distributori ed espositori gli strumenti, il supporto e la tecnologia necessarie. Siamo entusiasti del fatto che Fox abbia scelto di prendere in licenza la nostra tecnologia per Choose Your Own Adventure, che prevediamo sia l'inizio di una nuova partnership a lungo termine con lo studio."

Che ne pensate?