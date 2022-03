Choose or Die, un videogioco corrompe la realtà nel trailer del nuovo film Netflix!

Netflix ci ha già abituati a film su videogiochi decisamente particolari: tutti ricordiamo Bandersnatch, l'esperimento di episodio interattivo targato Black Mirror da molti ritenuto non proprio riuscitissimo. Sembra partire da un concetto simile questo Choose or Die, che non dovrebbe, però, coinvolgere attivamente gli spettatori.

Il primo trailer del nuovo film Netflix con Asa Butterfield (che di recente ci ha anticipato qualcosa sulla quarta stagione di Sex Education) ci permette di farci un'idea delle capacità di questo nuovo, diabolico videogioco su cui sarà incentrata la trama, un sopravvissuto degli anni '80 capace, a quanto ci dicono queste prime immagini, di corrompere in modo decisamente inquietante la realtà.

A scoprirlo a loro spese saranno i due protagonisti interpretati dal già citato Asa Butterfield e da Iola Evans, con quest'ultima nei panni di una programmatrice costantemente al verde che spera di poter ricavare un po' di soldi da quel gioco sconosciuto e potenzialmente letale.

Basterà poco, infatti, perché i nostri si rendano conto di esser costretti a prendere decisioni sempre più difficili e pericolose, che metteranno in pericolo loro stessi e le persone che li circondano: come andrà a finire? Lo scopriremo solo il prossimo 15 aprile, data dell'uscita di Choose or Die su Netflix!