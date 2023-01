Chocolat, quando è ambientato il film con Johnny Depp?

Se si pensa ai film che hanno reso celebre la carriera di Johnny Depp negli anni 2000, uno di questi è Chocolat. Il dramma romantico tratto dal romanzo di Joanne Harris racconta la storia di Vianne, pasticciera che si stabilisse in un piccolo paesino della Francia. Ma, precisamente, quando è ambientato?

Nella pellicola Depp veste i panni di Roux, affascinante zingaro con il quale la protagonista stringerà un rapporto. L'intero film ruota intorno all'insofferenza e al modo in cui Vianne e sua figlia rompono gli schemi rispetto alla ripetitività della cittadina in cui le due si sono stabilite. Ad influire su questa rigidità dell'intera pellicola, sicuramente, c'è anche il periodo storico in cui il film è ambientato. Le vicende che coinvolgono Vianne si svolgono tutte il 1959, periodo ancora fortemente retrogrado nella campagna francese.

Ad interpretare i panni della protagonista c'è Juliette Binoche che mette il proprio talento al servizio di una pellicola capace di mischiare dramma e amore. Con Chocolat Depp ha dato il via alla sua carriera dopo gli anni 2000 che gli ha visto vestire tra i ruoli più iconici degli ultimi anni (come ad esempio Jack Sparrow). Dopo il licenziamento di Johnny Depp da Animali Fantastici il suo lavoro ha subito un considerevole rallentamento fino a quando, qualche tempo fa, sono stata rese note le prime immagini dell'attore nei panni di Luigi XIV.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo il nostro approfondimento con 5 curiosità su Chocolat.