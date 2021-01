Chloé Zhao, la regista Marvel è la prima donna a vincere al Festival di Palm Springs!

La regista Marvel Chloé Zhao è diventata la prima donna a ricevere il premio quale miglior regista dell'anno al Palm Springs International Film Festival grazie al suo lavoro in Nomadland. Si tratta dell'ennesimo riconoscimento per il film con protagonista Frances McDormand, vincitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra di Venezia.

"Nomadland, della regista Chloé Zhao, è un film che cattura il trionfo dello spirito umano" ha affermato con entusiasmo il presidente del Festival, Harold Matzner in un annuncio pubblicato su Variety.

"Questo film estremamente unico e ben fatto cattura i grandiosi paesaggi dell'Ovest americano mentre segue Fern, interpretata da Frances McDormand, che si mette in viaggio con il suo camper spostandosi da un vero accampamento di nomadi odierni ad un altro".



Proclamando Nomadland come uno dei film più completi dell'anno, Matzner ha confermato che il prestigioso premio alla regia sarebbe stato assegnato a Chloé Zhao, riconoscendolo alla prima donna nella storia della kermesse.

In passato cineasti del calibro di Steve McQueen, Quentin Tarantino e Alejandro González Iñárritu si sono aggiudicati l'ambito premio.

Nonostante la pandemia l'assegnazione dei premi si svolgerà regolarmente, ovviamente online. Tra gli altri riconoscimenti anche quello a Carey Mulligan, vincitrice dell'International Star Award per Una donna promettente e Gary Oldman, grazie al suo ruolo in Mank di David Fincher.



Diversi mesi fa Nomadland ha vinto anche il premio al Festival di Toronto. Su Everyeye trovate la recensione di Mank, uscito su Netflix nel mese di dicembre.