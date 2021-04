Chloe Zhao, regista di Eterni, ha inserito un easter-egg di Avengers in Nomadland: la foto

Nomadland di Chloé Zhao arriverà su Disney+ tra qualche giorno, ma nel frattempo sui social ha preso a circolare un simpatico easter-egg dedicato agli Avengers.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, in una scena del film la protagonista interpretata da Frances McDormand si ritroverà di fronte ad un cinema (chiuso) con in cartellone il primo Avengers di Joss Whedon, i cui poster originali sono in bella mostra affissi sui muri.

L'ironia è evidente: la Zhao, dopo il successo ottenuto con The Rider, è stata reclutata da Kevin Feige per dirigere Eterni, il prossimo film Marvel Studios in arrivo a novembre 2021. Durante la lavorazione di Nomadland, film col quale ha vinto a Venezia 2020, che sta riscrivendo praticamente tutti i record dei maggiori riconoscimenti cinematografici di Hollywood (e non solo) e che ad oggi la configura come principale favorita agli Oscar 2021, la regista ha evidentemente voluto 'esorcizzare' ed omaggiare il suo passaggio dal cinema indipendente a quello dei grandi blockbuster.

Nomadland racconta la storia di Fern, una sessantenne che dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione decide di lasciare la città aziendale di Empire, Nevada, per attraversare gli Stati Uniti occidentali a bordo del suo furgone: nel suo peregrinare farà la conoscenza di altre persone che, come lei, hanno deciso o sono stati costretti a vivere una vita da nomadi moderni, al di fuori delle convenzioni sociali. La data di uscita è fissata per il 30 aprile sul servizio di streaming on demand Disney+, cinque giorni dopo la cerimonia di premiazione degli Oscar.