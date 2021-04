Chloe Zhao nuova star dopo gli Oscar: l'irresistibile cosplay di una bimba di 11 anni!

La popolarità di Chloe Zhao cresce di giorno in giorno a vista d'occhio: dopo l'Oscar al miglior film e miglior regia per Nomadland, la regista è stata l'oggetto di un cosplay da parte di una bambina di appena 11 anni che ha trovato proprio in lei un modello da seguire e di conseguenza omaggiare con uno scatto poi postato sui social dallo zio.

L'utente Patrick Thee Stallion su Twitter ha simpaticamente postato uno scatto della propria nipotina intenta a omaggiare la regista Chloe Zhao dopo la sua storica vittoria ai Premi Oscar. Storica poiché la Zhao è diventata la prima regista non americana ad aver vinto la statuetta come miglior regista, e la seconda donna a riuscirci dopo l'Oscar andato a Kathryn Bigelow per The Hurt Locker. La bambina di 11 anni si è vestita di badge proprio come Zhao e si è messa nelle stesse pose scelte dalla regista per le foto con i due Oscar vinti nel corso della cerimonia.

Le potete guardare comodamente in calce a questa news.

La regista prossima a sbarcare su Disney+ con il suo Nomadland non è, in realtà, un'esordiente: prima di centrare il successo grazie al film con Frances McDormand, infatti, Zhao aveva già dato luce a quattro cortometraggi (tre dei quali la vedono accreditata anche come sceneggiatrice) e due film, vale a dire Songs My Brother Taught Me e The Rider - Il Sogno di un Cowboy.

Occhio al futuro, però: nei prossimi tempi troveremo infatti Chloe Zhao dietro la macchina da presa per Gli Eterni, il suo primo film ad alto budget: una prova sicuramente ostica che, dopo questa meritatissima vittoria agli Academy Awards, è ovviamente attesa dai fan con grandissima curiosità.

Nomadland racconta la storia di Fern, una donna che decide di cambiare vita e iniziare un'esistenza da nomade dopo i problemi economici della sua città rurale del Nevada. Una vita non convenzionale e fuori dai dettami della società tradizionale.