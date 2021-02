Chloé Zhao, inizialmente la regista de Gli Eterni era in lizza per dirigere Black Widow

Nel calendario delle prossime uscite Marvel Studios al cinema abbiamo due pellicole, Black Widow e Gli Eterni, dirette entrambe da due donne, Cate Shortland e Chlé Zhao. Ma sapevate che all'inizio la Zhao era in corsa per la regia del film con protagonista Scarlett Johansson?

Chloé Zhao ha più volte parlato del grande rapporto di fiducia che si è instaurato fin da subito con i Marvel Studios di Kevin Feige, e di quanta libertà creativa le sia stata data per la realizzazione de Gli Eterni, quindi l'hype è davvero tanto nei confronti del film, specialmente visto il grande successo che sta riscuotendo Nomadland il film Leone d'Oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

E mentre sapevamo già che fu lei stessa ad approcciare i Marvel Studios per la regia di un film, in un recente articolo di Vulture (via The Playlist) la Zhao ha raccontato come il progetto del MCU per cui inizialmente fu presa in considerazione era in realtà Black Widow.

Nel pezzo non è specificato cosa portò poi gli Studios a decidere di assegnare il film su Natasha Romanoff a Cate Shortland, e Gli Eterni alla Zhao, ma sicuramente le ragioni si renderanno evidenti quando finalmente potremo vedere entrambi i film sul grande schermo.

L'uscita nelle sale di Black Widow è attualmente in programma per maggio (anche se ci si aspetta un ulteriore rinvio), mentre Gli Eterni dovrebbe arrivare il prossimo novembre.