Chloe Zhao: per quali film è famosa la nuova regista premio Oscar?

Il nome di Chloe Zhao è sulla bocca di tutti: la regista di Nomadland può a giusta ragione ritenersi la trionfatrice assoluta della scorsa Notte degli Oscar, avendo portato a casa le statuine per il Miglior film e per la Miglior regia. Ma da dove salta fuori questa giovane regista cinese?

La regista prossima a sbarcare su Disney+ con il suo Nomadland non è, in realtà, un'esordiente: prima di centrare il successo grazie al film con Frances McDormand, infatti, Zhao aveva già dato luce a quattro cortometraggi (tre dei quali la vedono accreditata anche come sceneggiatrice) e due film, vale a dire Songs My Brother Taught Me e The Rider - Il Sogno di un Cowboy.

Il primo dei due lungometraggi tratta il legame tra un fratello e una sorella nella riserva indiana di Pine Ridge; The Rider è invece la storia di un cowboy costretto ad affrontare un lungo percorso di guarigione fisica e psicologica dopo un grave incidente a cavallo: proprio grazie a quest'ultimo film, inoltre, Frances McDormand ha potuto innamorarsi del talento della nostra Chloe, convincendosi che fosse la scelta giusta per dirigerla in Nomadland.

Occhio al futuro, però: nei prossimi tempi troveremo infatti Chloe Zhao dietro la macchina da presa per Gli Eterni, il suo primo film ad alto budget: una prova sicuramente ostica che, dopo questa meritatissima vittoria agli Academy Awards, è ovviamente attesa dai fan con grandissima curiosità.