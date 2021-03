Chloé Zhao su Disney Plus prima de Gli Eterni: Nomadland sarà esclusiva digitale Star!

Nomadland, il film di Chloé Zhao vincitore del Leone d'oro allo scorso Festival di Venezia e già attesissimo sul Dolby Theatre degli Oscar 2021, arriverà in Italia come esclusiva digitale di Disney Plus.

Come potete vedere nel post ufficiale pubblicato su Instagram e disponibile come al solito in calce all'articolo, Disney+ ha annunciato che il terzo lungometraggio di Chloé Zhao sarà distribuito tramite Star, la nuova sezione del servizio di streaming on demand dedicata ai contenuti più maturi.

Nella didascalia si legge: "Non perdere il film vincitore dei Golden Globes: Nomadland, con Frances McDormand, diretto da Chloé Zhao, debutterà prossimamente al cinema, salvo disponibilità dei cinema, e il 30 aprile 2021 su Star all’interno di DisneyPlus, disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi."

Essendo Nomadland uno dei film favoriti per gli Oscar 2021 la data scelta da Disney Plus è piuttosto sagace: dato che la cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà il 25 aprile, un'eventuale vittoria della pellicola della Zhao sarebbe un grande sponsor per la piattaforma.

Il film, che di recente è stato al centro di una polemica con Quentin Tarantino, racconta la storia di Fern, una sessantenne che dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione decide di lasciare la città aziendale di Empire, Nevada, per attraversare gli Stati Uniti occidentali a bordo del suo furgone: nel suo peregrinare, farà la conoscenza di altre persone che, come lei, hanno deciso o sono stati costretti a vivere una vita da nomadi moderni, al di fuori delle convenzioni sociali.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Nomadland e alla recensione di The Rider, il precedente film della futura regista de Gli Eterni.